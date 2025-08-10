Глава города Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Днём строителя

В этот праздничный день желаю строителям, инженерам, проектировщикам, рабочим — всем, кто причастен к этой благородной профессии, крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов. Пусть каждый возведённый вами объект становится символом развития и процветания любимого Челябинска!