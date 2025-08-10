Глава города Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Днём строителя

Глава областного центра Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Днём строителя. Официальное поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале городской Администрации.
Уважаемые жители Челябинска!
Поздравляю всех, чья жизнь связана со строительной отраслью, с профессиональным праздником — Днём строителя!
В последние годы Челябинск активно растет и преображается. Мы видим, как на глазах меняется его облик: появляются новые жилые комплексы, строятся и модернизируются социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники, спортивные комплексы.
Активно развивается дорожная сеть, совершенствуется транспортная инфраструктура, благоустраиваются зоны отдыха и общественные пространства. Каждый новый объект — это шаг к улучшению качества жизни наших горожан.
Мы же делаем всё возможное для создания благоприятных условий в строительной отрасли. Работаем над привлечением инвестиций, упрощаем разрешительные процедуры, выделяем земельные участки под социально значимые проекты. Общими усилиями создаём комфортную и безопасную городскую среду.
В этот праздничный день желаю строителям, инженерам, проектировщикам, рабочим — всем, кто причастен к этой благородной профессии, крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов. Пусть каждый возведённый вами объект становится символом развития и процветания любимого Челябинска!
Отметим, что День строителя профессиональный праздник работников строительной отрасли. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в России.