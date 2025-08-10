Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава города Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Днём строителя

Официальное поздравление опубликовано в официальном аккаунте главы областного центра.

Источник: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Глава областного центра Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Днём строителя. Официальное поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале городской Администрации.

Уважаемые жители Челябинска!

Поздравляю всех, чья жизнь связана со строительной отраслью, с профессиональным праздником — Днём строителя!

В последние годы Челябинск активно растет и преображается. Мы видим, как на глазах меняется его облик: появляются новые жилые комплексы, строятся и модернизируются социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники, спортивные комплексы.

Активно развивается дорожная сеть, совершенствуется транспортная инфраструктура, благоустраиваются зоны отдыха и общественные пространства. Каждый новый объект — это шаг к улучшению качества жизни наших горожан.

Мы же делаем всё возможное для создания благоприятных условий в строительной отрасли. Работаем над привлечением инвестиций, упрощаем разрешительные процедуры, выделяем земельные участки под социально значимые проекты. Общими усилиями создаём комфортную и безопасную городскую среду.

В этот праздничный день желаю строителям, инженерам, проектировщикам, рабочим — всем, кто причастен к этой благородной профессии, крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов. Пусть каждый возведённый вами объект становится символом развития и процветания любимого Челябинска!

Отметим, что День строителя профессиональный праздник работников строительной отрасли. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в России. «АиФ-Челябинск» подготовился к этому дню специальные яркие поздравительные открытки.