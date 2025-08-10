Казахстан и Таджикистан усиливают партнерство

«Таджикистан для нас не только важный стратегический партнер, но и очень близкое государство и надежный союзник. Наши народы связаны многовековыми узами дружбы, общностью культур и едиными духовными ценностями. Между нашими странами налажены тесные политические контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое взаимодействие, укрепляются культурно-гуманитарные связи. Высокая планка тесного взаимодействия, установленная Главами наших государств, безусловно, должна поддерживаться и по линии законодательных органов Казахстана и Таджикистана», — отметил Жакип Асанов.