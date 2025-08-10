Казахстан и Таджикистан усиливают партнерство

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы развития казахстанско-таджикского сотрудничества в торгово-экономической, цифровой и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в области транспорта, цифровизации, науки и образования, а также укреплению туристического и культурного обмена.
В своем приветственном слове Вице-спикер Жакип Асанов подчеркнул особую роль Таджикистана как близкого и надежного партнера Казахстана, отметив крепкие исторические и культурные связи между двумя народами.
«Таджикистан для нас не только важный стратегический партнер, но и очень близкое государство и надежный союзник. Наши народы связаны многовековыми узами дружбы, общностью культур и едиными духовными ценностями. Между нашими странами налажены тесные политические контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое взаимодействие, укрепляются культурно-гуманитарные связи. Высокая планка тесного взаимодействия, установленная Главами наших государств, безусловно, должна поддерживаться и по линии законодательных органов Казахстана и Таджикистана», — отметил Жакип Асанов.
В свою очередь, таджикская сторона подчеркнула важность укрепления межпарламентского диалога как ключевого инструмента развития двусторонних отношений. Первый заместитель Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Ахмадзода Раджаб особо отметил устойчивую динамику сотрудничества между двумя странами, основанную на взаимном уважении, доверии и общей приверженности укреплению региональной стабильности и добрососедства.
В рамках заседания также была представлена новая «Дорожная карта» межпарламентского взаимодействия на 2025−2027 годы. Документ предусматривает конкретные мероприятия по углублению сотрудничества между двумя странами и будет способствовать дальнейшему развитию устойчивых связей на уровне законодательных органов.