В гордуму Краснодара баллотируются 430 кандидатов

В Краснодаре завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской Думы восьмого созыва. Избирком зарегистрировал 430 кандидатов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
На выборах
От парламентских партий зарегистрированы 185 человек, три кандидата — от внепарламентских объединений, 12 — самовыдвиженцы.
Все избирательные участки будут открыты 12, 13 и 14 сентября с 8 до 20 часов.
Напомним, местные выборы будут проходить одновременно с выборами губернатора Краснодарского края.
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что около 400 участков откроются 12 сентября на выборах депутатов гордумы Краснодара. Избирком объявил, что в столице Кубани зарегистрировано 989 739 избирателей.