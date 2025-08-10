Ричмонд
В гордуму Краснодара баллотируются 430 кандидатов

Регистрация претендентов на депутатские мандаты завершена.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской Думы восьмого созыва. Избирком зарегистрировал 430 кандидатов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На выборах 12—14 сентября горожане смогут проголосовать по 39 одномандатным округам, в них зарегистрированы 200 кандидатов, а также по партийным спискам.

От парламентских партий зарегистрированы 185 человек, три кандидата — от внепарламентских объединений, 12 — самовыдвиженцы.

Все избирательные участки будут открыты 12, 13 и 14 сентября с 8 до 20 часов.

Напомним, местные выборы будут проходить одновременно с выборами губернатора Краснодарского края.

ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что около 400 участков откроются 12 сентября на выборах депутатов гордумы Краснодара. Избирком объявил, что в столице Кубани зарегистрировано 989 739 избирателей.