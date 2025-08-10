Ричмонд
Лукашенко заявил, что Эквадор всегда может рассчитывать на Беларусь

Лукашенко заявил про политический диалог между Беларусью и Эквадором.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 10 августа, поздравил президента Эквадора Даниэля Нобоа с национальным праздником — Днем провозглашения независимости и заявил, что Эквадор всегда может рассчитывать на Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Беларуси обратил внимание на активизацию политического диалога между Минском и Кито. Кроме того, глава государства подтвердил намерение держать курс на раскрытие богатого потенциала белорусско-эквадорских отношений.

Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что взаимодополняемость экономик, стремление двух стран к их диверсификации через развитие новых отраслей и укрепление торговых связей дадут возможность существенно увеличить двусторонний товарооборот.

Глава государства отметил, что с учетом участия в евразийских интеграционных объединениях Эквадор может рассчитывать на Беларусь как на стабильного и надежного партнера в самом центре Европы не только в политической и торгово-экономической сферах, но также в вопросах научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

Кстати, Лукашенко назвал строительную отрасль одним из драйверов экономики Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал белорусам про пользу рапсового масла: «Хочешь быть здоровым — надо использовать это масло».

