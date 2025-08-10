Лукашенко заявил, что Эквадор всегда может рассчитывать на Беларусь

Глава государства отметил, что с учетом участия в евразийских интеграционных объединениях Эквадор может рассчитывать на Беларусь как на стабильного и надежного партнера в самом центре Европы не только в политической и торгово-экономической сферах, но также в вопросах научно-технического и гуманитарного сотрудничества.