Лукашенко заявил, что Эквадор всегда может рассчитывать на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 10 августа, поздравил президента Эквадора Даниэля Нобоа с национальным праздником — Днем провозглашения независимости и заявил, что Эквадор всегда может рассчитывать на Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Беларуси обратил внимание на активизацию политического диалога между Минском и Кито. Кроме того, глава государства подтвердил намерение держать курс на раскрытие богатого потенциала белорусско-эквадорских отношений.
Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что взаимодополняемость экономик, стремление двух стран к их диверсификации через развитие новых отраслей и укрепление торговых связей дадут возможность существенно увеличить двусторонний товарооборот.
Глава государства отметил, что с учетом участия в евразийских интеграционных объединениях Эквадор может рассчитывать на Беларусь как на стабильного и надежного партнера в самом центре Европы не только в политической и торгово-экономической сферах, но также в вопросах научно-технического и гуманитарного сотрудничества.
