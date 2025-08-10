Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электрическое будущее Ташкента: министр ответил на вопросы, но стало только непонятнее

Vaib.uz (Узбекистан. 10 августа). Министр строительства и ЖКХ Шерзод Хидоятов дал небольшое интервью телеканалу «Узбекистан 24», которое, вместо того чтобы рассеять сомнения, лишь вызвало новые вопросы о ситуации с отключениями электричества в столице.

Источник: «Узбекистан 24»

Чиновник заявил, что теперь при выдаче разрешений на строительство любых объектов — жилых домов и других зданий — сначала будут изучать потребность в электроэнергии, обеспечивать её фактическое наличие, и только после этого реализовывать проект.

Тут сложно не спросить: а разве раньше при строительстве объектов это не делалось? Получается, что в Ташкенте дома, офисы и торговые центры строили «вслепую» — без оценки энергопотребления, а потом просто втыкали их в общую сеть?

Кроме того, министр упомянул о планах построить в городе некое «электрическое кольцо», которое якобы позволит устранить ограничения в энергосистеме столицы. Что это за «кольцо» и как именно оно будет работать, Хидоятов не пояснил. Возможно, речь идёт о тех самых работах, о которых мы уже писали ранее, — рядом с Малой кольцевой дорогой устанавливаются новые мачты ЛЭП современного типа.

По словам министра, президент дал поручение полностью устранить существующие ограничения в электросетях Ташкента, развивать их дальше, ликвидировать проблемы с электроснабжением и вовремя завершить все работы, предусмотренные стратегией развития электросетей столицы до 2030 года. Кроме того, чиновники будут учитывать нагрузку на все трансформаторные подстанции и внедрять цифровую систему управления.

Но здесь снова встаёт очевидный вопрос: а чтобы понять, что при подключении новых объектов нужно учитывать нагрузку на сети, обязательно ждать личных указаний президента?

Складывается странное впечатление, что к 2030 году и Минстрой, и Минэнерго отчитаются о «проделанной работе», а потом в один голос объяснят, почему в столице всё ещё происходят отключения. И, как водится, виноватыми окажутся либо «непредвиденные обстоятельства», «погода» либо «нехватка финансирования», но никак не системная безответственность.