Электрическое будущее Ташкента: министр ответил на вопросы, но стало только непонятнее

Чиновник заявил, что теперь при выдаче разрешений на строительство любых объектов — жилых домов и других зданий — сначала будут изучать потребность в электроэнергии, обеспечивать её фактическое наличие, и только после этого реализовывать проект.
Тут сложно не спросить: а разве раньше при строительстве объектов это не делалось? Получается, что в Ташкенте дома, офисы и торговые центры строили «вслепую» — без оценки энергопотребления, а потом просто втыкали их в общую сеть?
Кроме того, министр упомянул о планах построить в городе некое «электрическое кольцо», которое якобы позволит устранить ограничения в энергосистеме столицы. Что это за «кольцо» и как именно оно будет работать, Хидоятов не пояснил. Возможно, речь идёт о тех самых работах, о которых мы уже писали ранее, — рядом с Малой кольцевой дорогой устанавливаются новые мачты ЛЭП современного типа.
По словам министра, президент дал поручение полностью устранить существующие ограничения в электросетях Ташкента, развивать их дальше, ликвидировать проблемы с электроснабжением и вовремя завершить все работы, предусмотренные стратегией развития электросетей столицы до 2030 года. Кроме того, чиновники будут учитывать нагрузку на все трансформаторные подстанции и внедрять цифровую систему управления.
Но здесь снова встаёт очевидный вопрос: а чтобы понять, что при подключении новых объектов нужно учитывать нагрузку на сети, обязательно ждать личных указаний президента?
Складывается странное впечатление, что к 2030 году и Минстрой, и Минэнерго отчитаются о «проделанной работе», а потом в один голос объяснят, почему в столице всё ещё происходят отключения. И, как водится, виноватыми окажутся либо «непредвиденные обстоятельства», «погода» либо «нехватка финансирования», но никак не системная безответственность.