Электрическое будущее Ташкента: министр ответил на вопросы, но стало только непонятнее

Кроме того, министр упомянул о планах построить в городе некое «электрическое кольцо», которое якобы позволит устранить ограничения в энергосистеме столицы. Что это за «кольцо» и как именно оно будет работать, Хидоятов не пояснил. Возможно, речь идёт о тех самых работах, о которых мы уже писали ранее, — рядом с Малой кольцевой дорогой устанавливаются новые мачты ЛЭП современного типа.