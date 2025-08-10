В Краснокамске сменится прокурор города

В Краснокамске Михаил Третьяков запомнился противостоянием с администрацией города под руководством Игоря Быкариза. Господин Третьяков инициировал ряд судебных процессов по итогам которых ряд должностных лиц в муниципалитете были уволены в связи с утратой доверия. После проверки местной прокуратуры надзорный орган направил заявление в суд, суть которого состоит в требовании к местной думе о досрочном прекращении полномочий Игоря Быкариза. В июле первая инстанция в удовлетворении заявления отказала.