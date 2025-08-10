Ричмонд
В блоке «Победа» заявили о давлении со стороны властей Молдавии

Апостолова заявила, что оппозиция в Молдавии подвергается невероятному давлению.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Оппозиционный блок «Победа» в Молдавии подвергается невероятному прессингу при попытке провести любые протесты акции, заявила депутат парламента от блока Регина Апостолова.

Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

«Многие партии проводят митинги, протесты, но такого отношения, как к нам было все эти 3−4 года, так и осталось. Нам нельзя аппаратуру заносить, нам нельзя головные уборы в жару людям раздавать, нам ничего нельзя. То есть давление продолжается, у нас двойные стандарты, поэтому сегодня мы понимаем, что опять будет прессинг, будет давление», — заявила Апостолова журналистам перед зданием СИЗО, где находится Гуцул.

По ее словам, это доказывает, что Молдавия не может считаться действительно свободной и демократической страной.

Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.

Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

