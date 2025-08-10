В блоке «Победа» заявили о давлении со стороны властей Молдавии

«Многие партии проводят митинги, протесты, но такого отношения, как к нам было все эти 3−4 года, так и осталось. Нам нельзя аппаратуру заносить, нам нельзя головные уборы в жару людям раздавать, нам ничего нельзя. То есть давление продолжается, у нас двойные стандарты, поэтому сегодня мы понимаем, что опять будет прессинг, будет давление», — заявила Апостолова журналистам перед зданием СИЗО, где находится Гуцул.