Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хотел забрать с собой Рустама Минниханова»: Король Малайзии улетел из Татарстана

Король Малайзии Ибрагим Искандар покинул Татарстан. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Лилии Галимовой

«Король улетел», — написала Галимова.

Галимова подметила, что султан Ибрагим также пригласил Раиса РТ Рустама Минниханова на борт самолета.

«Хотел забрать с собой Рустама Минниханова. Но мы не отдали», — пошутила Лилия Галимова.