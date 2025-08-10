«Хотел забрать с собой Рустама Минниханова»: Король Малайзии улетел из Татарстана

«Король улетел», — написала Галимова.
Король Малайзии Ибрагим Искандар покинул Татарстан. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.
«Король улетел», — написала Галимова.
Галимова подметила, что султан Ибрагим также пригласил Раиса РТ Рустама Минниханова на борт самолета.
«Хотел забрать с собой Рустама Минниханова. Но мы не отдали», — пошутила Лилия Галимова.