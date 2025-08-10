Рябков рассказал, почему Россия сняла мораторий на размещение РСМД

«Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало. Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
«Я не думаю, что в нашей ситуации мы могли бы действовать по-иному», — подчеркнул замминистра.
