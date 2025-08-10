Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У здания тюрьмы в Кишинёве проходит протест в поддержку Гуцул

У здания тюрьмы № 13 в Кишинёве проходит митинг в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул и экс-секретаря партии «Шор» Светланы Попан, передаёт «Первый в Молдове».

«Евгения, мы с тобой!» — скандируют люди у здания тюрьмы.

Депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова в ходе митинга назвала приговор Гуцул и Попан «детективом с фантастикой», за который они получили семь и шесть лет тюремного заключения соответственно.

Кроме того, депутат от «Победы» Вадим Фотеску заявил, что полиция делает всё для срыва этой мирной акции — жителей Гагаузии не пускают, а машины с атрибутикой и плакатами задерживают.

Защита башкана Гагаузии Евгении Гуцул 9 августа обжаловала решение суда о её аресте.

Суд Кишинёва приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше