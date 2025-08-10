У здания тюрьмы в Кишинёве проходит протест в поддержку Гуцул

«Евгения, мы с тобой!» — скандируют люди у здания тюрьмы.
Депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова в ходе митинга назвала приговор Гуцул и Попан «детективом с фантастикой», за который они получили семь и шесть лет тюремного заключения соответственно.
Кроме того, депутат от «Победы» Вадим Фотеску заявил, что полиция делает всё для срыва этой мирной акции — жителей Гагаузии не пускают, а машины с атрибутикой и плакатами задерживают.
Защита башкана Гагаузии Евгении Гуцул 9 августа обжаловала решение суда о её аресте.
Суд Кишинёва приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы.