Алексей Текслер предложил БМЗ расширить сотрудничество с Челябинской областью

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей поездки в Беларусь посетил ОАО «Белорусский металлургический завод» (БМЗ) в Жлобине. Предприятие, выпускающее до 2,7 млн тонн стали в год, оснащено сталеплавильным, прокатным, трубным и метизным производствами и ориентировано преимущественно на экспорт, при этом российский рынок остаётся основным направлением поставок.
Челябинская область входит в десятку крупнейших российских партнеров БМЗ и за первое полугодие 2025 года заняла 7-е место в структуре экспорта. В регион поступают в основном конструкционный прокат, а из Челябинской области на завод поставляются огнеупоры и ферросплавы.
Во время встречи с руководством предприятия Алексей Текслер предложил расширить сотрудничество, в том числе за счет поставок новых прокатных валков, которые начали производить на Магнитогорском металлургическом комбинате в рамках программы импортозамещения. Также он предложил рассмотреть возможность использования на БМЗ агрегатов для металлургических производств, недавно запущенных в производстве на ММК.
— Продукция БМЗ востребована в России, а наши предприятия могут предложить сырье и оборудование для металлургического процесса. Уверен, у нас есть хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества, — подчеркнул губернатор.
Металлопродукция БМЗ использовалась при строительстве Храма Христа Спасителя, олимпийских объектов в Лондоне и Сочи, волнорезов Панамского канала, Национальной библиотеки Беларуси, делового центра «Москва-Сити» и Национального стадиона в Варшаве.