Казахстан заинтересован в установлении прочного мира на Украине — Токаев

Президент Казахстана напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе.

Источник: Акорда

АЛМАТЫ, 11 авг — Sputnik. По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку.

Он подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права.

В частности, президент напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости «худой мир лучше доброй ссоры».

Глава государства подчеркнул, что полностью понимает всю сложность территориальной проблемы, она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии. Но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины.

Также было отмечено, что Казахстан намерен продолжать активное сотрудничество с Украиной в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

