Казахстан заинтересован в установлении прочного мира на Украине — Токаев

Глава государства подчеркнул, что полностью понимает всю сложность территориальной проблемы, она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии. Но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины.