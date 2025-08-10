В Молдавии оппозиция потребовала прекратить репрессии и освободить Гуцул

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул и блока «Победа» Евгении Гуцул требуют от власти Молдавии прекратить репрессии против оппозиции, заявил депутат политсилы Александр Суходольский.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Активистка блока «Победа» Поапан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная из них проходит на воскресенье.
Евгения Гуцул стала символом сопротивления беззаконию, которое правящий режим партии «Действие и солидарность» пытается узаконить. Мы требуем: прекратить политические репрессии, освободить Евгению Гуцул, обеспечить честные и прозрачные выборы! ПДС думает, что, убрав оппозицию, они удержатся у власти. Но история учит: чем сильнее давление, тем громче народный голос.
Он отметил, что власти Молдавии обещали жителям страны демократию, свободу слова, честные выборы.
«Что мы получили на деле? Запугивания, преследования оппозиции, закрытие СМИ, политические аресты и суды по заказу власти. Их “правосудие” — это инструмент подавления, их “реформы” — это путь к авторитаризму. Впереди парламентские выборы, и власть боится честной борьбы. Боится, что народ скажет им правду в глаза и выгонит с позором из кабинетов. Поэтому они и разгоняют митинги, и фабрикуют дела, и закрывают рты журналистам», — подчеркнул депутат.
Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.