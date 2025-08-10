Токаев провел телефонный разговор с Алиевым

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что документ подписан в соответствии с нормами международного права и резолюциями ООН, а потому отвечает стратегическим интересам Азербайджана и Армении и будет способствовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Как стратегический партнер Азербайджана, Казахстан искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе.