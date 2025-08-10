Токаев провел телефонный разговор с Алиевым

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что документ подписан в соответствии с нормами международного права и резолюциями ООН, а потому отвечает стратегическим интересам Азербайджана и Армении и будет способствовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Как стратегический партнер Азербайджана, Казахстан искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе.
Президент выразил готовность и впредь предоставлять Астану в качестве площадки для переговоров. Глава государства также отметил укрепление авторитета Азербайджана на международной арене под руководством Алиева.
Стороны договорились поддерживать контакты на высшем уровне.
Президент Азербайджана выразил благодарность за поздравления и подчеркнул историческую важность подписанного соглашения, завершившего многолетние безрезультатные переговоры. Он также отметил стремление своей страны к расширению многостороннего сотрудничества с Казахстаном.