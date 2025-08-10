Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел телефонный разговор с Алиевым

Астана. 10 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поздравил с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: akorda.kz

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что документ подписан в соответствии с нормами международного права и резолюциями ООН, а потому отвечает стратегическим интересам Азербайджана и Армении и будет способствовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Как стратегический партнер Азербайджана, Казахстан искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе.

Президент выразил готовность и впредь предоставлять Астану в качестве площадки для переговоров. Глава государства также отметил укрепление авторитета Азербайджана на международной арене под руководством Алиева.

Стороны договорились поддерживать контакты на высшем уровне.

Президент Азербайджана выразил благодарность за поздравления и подчеркнул историческую важность подписанного соглашения, завершившего многолетние безрезультатные переговоры. Он также отметил стремление своей страны к расширению многостороннего сотрудничества с Казахстаном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше