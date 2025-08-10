Полиция блокируют тротуары и дороги, арестовывает автомобили, мешает проведению митинга: Несмотря на прессинг, более 10 тысяч людей собрались у стен тюрьмы 13 в Кишиневе, где содержится башкан Гагаузии Евгения Гуцул и еще трое пол

Полиция с самого утра блокировала выезды из Комрата — разворачивала автомобили, высаживала пассажиров, снимала номерные знаки. В Кишиневе было оцеплено несколько кварталов вокруг тюрьмы 13, где содержатся политзаключенные Евгения Гуцул, Светлана Попан, Ирина и Илья Волчук.
Водитель автомобиля был оштрафован за то, что остановился, где ему указала полиция.
Людей гоняли с тротуара на тротуар, полиция всячески мешала проведению митинга. Но несмотря на это, более 10 тысяч человек собрались у стен тюрьмы, протестую против беззакония.
«Не верю ни одному пункту уголовного дела», — поделилась с участниками митинга мать башкана Гагаузии Евгении Гуцул, Анна Буюклы, поблагодарила всех участников акции за поддержку.
Мама и сестра Евгении Гуцул. Фото: «КП».
«Я горжусь ею! И думаю вся Молдова должна гордится ею, потому что, она работала для народа», — отметила Анна Буюклы.
Илья Узун, временно исполняющий обязанности башкана Гагаузии заверил, что Исполком и Народное собрание работают в нормальном режиме:
"Если ПАС пытается приговором башкану заблокировать работу государственных органов автономии, у них ничего не получится!
Евгения сегодня стала узником совести! Наши коллеги ни в чем не виноваты!".
Люди не умещались на тротуарах. Фото: КП.
В резолюции изложены требования:
— освободить Евгению Гуцул и Светлану Попан, а также супругов Волчук.
— перестать использовать полицию, суд и прокуратуру для расправы над оппозицией.
— гарантировать реальную независимость юстиции.
В ходе митинга участники прошли по периметру вокруг тюрьмы, скандируя лозунги.
Митинг продолжается уже неделю.
Люди пишут слова поддержки политзаключенным. Фото: КП.