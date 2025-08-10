Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция блокируют тротуары и дороги, арестовывает автомобили, мешает проведению митинга: Несмотря на прессинг, более 10 тысяч людей собрались у стен тюрьмы 13 в Кишиневе, где содержится башкан Гагаузии Евгения Гуцул и еще трое пол

На митинге у пенитенциара 13 приняли резолюцию [фото, видео]

Источник: Комсомольская правда

Полиция с самого утра блокировала выезды из Комрата — разворачивала автомобили, высаживала пассажиров, снимала номерные знаки. В Кишиневе было оцеплено несколько кварталов вокруг тюрьмы 13, где содержатся политзаключенные Евгения Гуцул, Светлана Попан, Ирина и Илья Волчук.

Водитель автомобиля был оштрафован за то, что остановился, где ему указала полиция.

Людей гоняли с тротуара на тротуар, полиция всячески мешала проведению митинга. Но несмотря на это, более 10 тысяч человек собрались у стен тюрьмы, протестую против беззакония.

«Не верю ни одному пункту уголовного дела», — поделилась с участниками митинга мать башкана Гагаузии Евгении Гуцул, Анна Буюклы, поблагодарила всех участников акции за поддержку.

Мама и сестра Евгении Гуцул. Фото: «КП».

«Я горжусь ею! И думаю вся Молдова должна гордится ею, потому что, она работала для народа», — отметила Анна Буюклы.

Илья Узун, временно исполняющий обязанности башкана Гагаузии заверил, что Исполком и Народное собрание работают в нормальном режиме:

"Если ПАС пытается приговором башкану заблокировать работу государственных органов автономии, у них ничего не получится!

Евгения сегодня стала узником совести! Наши коллеги ни в чем не виноваты!".

Люди не умещались на тротуарах. Фото: КП.

В резолюции изложены требования:

— освободить Евгению Гуцул и Светлану Попан, а также супругов Волчук.

— перестать использовать полицию, суд и прокуратуру для расправы над оппозицией.

— гарантировать реальную независимость юстиции.

В ходе митинга участники прошли по периметру вокруг тюрьмы, скандируя лозунги.

Митинг продолжается уже неделю.

Люди пишут слова поддержки политзаключенным. Фото: КП.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше