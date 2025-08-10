«Победа» обвинила власти Молдавии в фабрикации дел против сторонников Гуцул

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Полиция Молдавии фабрикует обвинения против участников акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которым якобы платят деньги за их протест, чтобы подобными провокациями запугать граждан и оправдать репрессии со стороны правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), заявили РИА Новости в пресс-службе блока «Победа».
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Активистка блока «Победа» Светлана Попан была приговорена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная прошла в воскресенье.
В блоке добавили, что подобные провокации не заставят оппозицию замолчать и отказаться от требований освободить политических заключенных.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что в воскресенье составила протоколы против десятков граждан, которые якобы получили деньги за участие в акции протеста у СИЗО. Помимо этого, были задержаны две машины с агитационными материалами и автомобиль, в котором были палатки и матрасы. Полиция утверждает, что протестующие намеревались разбить палаточный городок под стенами изолятора, где находится Гуцул.
Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.