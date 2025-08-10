МИД России отреагировал на заявления Японии о Курилах

«Считаем подобную риторику недопустимой для государственного деятеля такого уровня и уж тем более неспособной как-либо изменить объективную реальность: южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН. В преддверии памятной даты 3 сентября вновь призываем Токио осознать в полной мере ответственность за агрессию, развязанную в 1930—1940-е годы в Азии, и принести искренние извинения за страдания, причиненные её народам», — подчеркнула Захарова.