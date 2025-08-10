Адвокаты Гуцул могут ходатайствовать о ее переводе из СИЗО, заявил депутат

«На этапе рассмотрения дела в Апелляционной палате адвокаты могут ходатайствовать о том, чтобы эта мера пресечения (нахождение в СИЗО — ред.) была изменена, Евгения Гуцул месяцами находилась под домашним арестом, он приравнивается к аресту, просто из твоего дома делают камеру. Представьте какое давление, в том числе психологического характера осуществлялось. До того, как приговор вступит в силу, не проблема, чтобы Евгения Гуцул и дальше ждала этого момента дома», — заявил Боля в эфире телеканала TVC 21.