Молдова готова начать переговоры о вступлении в ЕС в сентябре — Герасимов

Вице-премьер по евроинтеграции ожидает, что Молдова начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие месяцы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Правительство Молдовы готово начать переговоры о вступлении республики в ЕС уже в сентябре этого года, заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов.

«Мы завершаем скрининг, на этом этапе национальное законодательство сравнивается с европейским, закончится он в сентябре. В июле в Евросовете заявили, что Республика Молдова готова начать первый кластер переговоров, касающийся фундаментальных ценностей. В ближайшее время, после окончания периода отпусков, мы собираемся начать дискуссии о том, как мы открыть первую группу глав», — заявила Герасимов в эфире Moldova 1.

Она также подчеркнула, что Молдова пользуется единодушной поддержкой всех 27 государств-членов ЕС.

Публицист Дмитрий Чубашенко выразил сомнение, что у Молдовы получится открыть переговорный процесс без Украины.

«Никто ни в какой ЕС Молдову брать не собирается. Это подтверждается и пакетным с Украиной характером “евроинтеграции”, больше похожим на колодки на шее у рабов, и отсутствием у ЕС финансирования на присоединение Молдовы и Украины, как минимум, до 2034 года, и вообще всем опытом самого ЕС», — написал он в своем Telegram-канале.

В апреле этого года еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в одном из интервью заявила, что в руководстве Евросоюза рассматривает возможность продвижения процесса вступления Молдовы отдельно от Украины, поскольку Венгрия выступает против присоединения последней к содружеству.

Вице-председатель Европарламента Николае Штефэнуцэ во время визита в Кишинев в конце июня также заявил, что Молдова и Украина не должны зависеть друг от друга в вопросе вступления в ЕС, хотя статус кандидата обе страны получили одновременно.

После прозвучавших заявлений Кишинев посетила тогдашний заместитель премьер-министра Украины по вопросам евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. По итогам встречи Герасимов и Стефанишиной была проведена пресс-конференция, на которой молдавский вице-премьер подчеркнула, что Молдова и Украина «остаются едиными партнерами в обеспечении устойчивости и общего европейского будущего».

Позже глава украинского МИД Андрей Сибига по итогам встречи с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цою заявил, что Украина и Молдова должны вместе открыть первые переговорные кластеры с ЕС.

«Путь Украины и Молдовы в Европейский союз так же неделим, как и наша безопасность», — заявил Сибига на пресс-конференции.

