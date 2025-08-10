Сторонники Гуцул попросили помощи у международных правозащитных организаций

«Мы требуем: немедленного освобождения незаконно арестованных Евгении Гуцул и Светланы Попан, полного прекращения уголовного преследования их и их коллег прекращения использования прокуратуры, полиции и судов как инструментов расправы над оппозицией, прекращения давления на судей и манипулирования правосудием в угоду политическим интересам. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу и международным правозащитным организациям с просьбой о вмешательстве и недопущении повсеместного нарушения прав человека», — сказано в резолюции, которую зачитал активист Иван Стамов.