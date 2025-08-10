Сторонники Гуцул попросили помощи у международных правозащитных организаций

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул завершился принятием резолюции, авторы которой призвали международные правозащитные организации вмешаться в происходящее.
«Мы требуем: немедленного освобождения незаконно арестованных Евгении Гуцул и Светланы Попан, полного прекращения уголовного преследования их и их коллег прекращения использования прокуратуры, полиции и судов как инструментов расправы над оппозицией, прекращения давления на судей и манипулирования правосудием в угоду политическим интересам. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу и международным правозащитным организациям с просьбой о вмешательстве и недопущении повсеместного нарушения прав человека», — сказано в резолюции, которую зачитал активист Иван Стамов.
В документе также подчеркивается, что в Молдавии установлена диктатура, а разделение ветвей власти существует только на бумаге.
«В нашей стране установился режим, который для удержания власти использует политические репрессии, нарушает конституцию и законы государства, превращает судебную систему в дубинку против инакомыслящих. Действующая власть ведет войну с собственным народом, людьми, которые придерживаются иных политических взглядов, открыто выражают свою позицию», — указывается в резолюции.
Молдавская оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в преследовании конкурентов в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Преследование Евгении Гуцул.
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.