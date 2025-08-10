ЕС анонсировал встречу глав МИД из-за саммита Путина и Трампа

«У США есть возможность заставить Россию вести серьезные переговоры. В любом соглашении между США и Россией должны быть учтены интересы Украины и ЕС, поскольку речь идет о безопасности Украины и всей Европы», — заявила Каллас.
По ее словам, «сделка не должна стать трамплином для дальнейшей российской агрессии против Украины, Трансатлантического альянса и Европы». Также Каллас подчеркнула, что ЕС считает украинскими территории, которые в ходе конфликта перешли под контроль России.
Встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа на Аляске. Договоренность о ней была достигнута после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа 6 августа, который передал в США предложения России по урегулированию. Как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), в них говорится о передаче России оставшейся под контролем Украины части ДНР и заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях. После этого возможно прекращение огня.
Что Россия требовала для урегулирования:
- вывод ВСУ с территории всех четырех новых регионов;
- нейтральный и безъядерный статус Украины;
- признание на международном уровне Крыма и остальных присоединенных субъектов российскими;
- снятие санкций с России;
- демилитаризация и денацификация Украины.
Эти положения вызывали беспокойство среди европейцев и украинцев, и те выдвинули свой план. По данным WSJ, в нем первоочередным является прекращение огня, а потом уже допускается взаимный обмен территориями.
Свое предложение Европа и Киев высказали на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом 9 августа. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доводы с их стороны «слышат».