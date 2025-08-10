ЕС анонсировал встречу глав МИД из-за саммита Путина и Трампа

Встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа на Аляске. Договоренность о ней была достигнута после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа 6 августа, который передал в США предложения России по урегулированию. Как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), в них говорится о передаче России оставшейся под контролем Украины части ДНР и заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях. После этого возможно прекращение огня.