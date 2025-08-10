Ричмонд
Нетаньяху назвал цель Израиля в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Цель Израиля состоит не в оккупации сектора Газа, а в освобождении палестинского анклава от радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Источник: Reuters

«Наша цель — не оккупировать Газу, наша цель — освободить Газу от террористов ХАМАС», — сказал глава израильского кабмина.

«Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников», — добавил он, отметив, что радикалы отказываются это сделать.

Вместе с тем, по словам израильского премьера, «Газа будет демилитаризована». «Израиль будет нести ответственность за безопасность, а на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений, а в самой Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем», — продолжил Нетаньяху, отметив, что «таков план на следующий день после ухода ХАМАС».

Ранее на этой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.

