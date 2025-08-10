Нетаньяху назвал цель Израиля в секторе Газа

«Наша цель — не оккупировать Газу, наша цель — освободить Газу от террористов ХАМАС», — сказал глава израильского кабмина.
«Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников», — добавил он, отметив, что радикалы отказываются это сделать.
Вместе с тем, по словам израильского премьера, «Газа будет демилитаризована». «Израиль будет нести ответственность за безопасность, а на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений, а в самой Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем», — продолжил Нетаньяху, отметив, что «таков план на следующий день после ухода ХАМАС».
Ранее на этой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.