Нетаньяху назвал цель Израиля в секторе Газа

Вместе с тем, по словам израильского премьера, «Газа будет демилитаризована». «Израиль будет нести ответственность за безопасность, а на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений, а в самой Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем», — продолжил Нетаньяху, отметив, что «таков план на следующий день после ухода ХАМАС».