Кадыров сообщил об атаках беспилотников на Чечню две ночи подряд

«В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
Оба района находятся на севере республики, у границ со Ставропольским краем, Северной Осетией и Дагестаном.
Минобороны о сбитых в эти ночи в республике дронах не сообщало. В ночь на 10 августа восемь БПЛА были уничтожены в Ставропольском крае.
Чечня не в первый раз подвергалась атакам беспилотников. Последнее сообщение военного ведомства о перехваченных там БПЛА относится к декабрю прошлого года. Как уточнял Кадыров, 12 декабря дрон сбили над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова.
Президент Владимир Путин также сообщал об отражении атаки беспилотников силами ПВО на Кавказе в конце декабря, когда произошло крушение следовавшего в Грозный из Баку лайнера азербайджанской авиакомпании AZAL.
Материал дополняется.