Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске, но хочет попробовать

Он также отметил, что не считает продуктивной идею провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского до встречи президентов РФ и США. При этом он добавил, что Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом, в нем принимает участие в том числе госсекретарь Марко Рубио.