Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске, но хочет попробовать

Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, но считает необходимым «попробовать». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Источник: Reuters

По словам Вэнса, глава государства сказал ему: «Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать». Вице-президент добавил, что договоренность об этой встрече стала «прорывом для американской дипломатии».

Он также отметил, что не считает продуктивной идею провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского до встречи президентов РФ и США. При этом он добавил, что Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом, в нем принимает участие в том числе госсекретарь Марко Рубио.

По информации CNN, президент Украины может посетить Аляску в дни проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Источники утверждают, что он может принять участие в некоторых мероприятиях саммита, но только после встречи американского и российского лидеров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше