Рютте счел, что Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории

«И, очевидно, эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», — заявил он в интервью телеканалу ABC News. «Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня. В том числе в том, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины», — указал он.