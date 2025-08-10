Ричмонд
Рютте счел, что Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в переговорах по Украине необходимо признать фактический контроль территорий Россией, но не закреплять это с юридической точки зрения.

Источник: РИА "Новости"

«И, очевидно, эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», — заявил он в интервью телеканалу ABC News. «Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня. В том числе в том, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины», — указал он.

В то же время генсек НАТО добавил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий. «И позвольте мне добавить здесь один важный аспект, когда речь заходит об этом вопросе территории, когда речь заходит о признании. Например, возможно, что касается положений будущего соглашения о том, что Россия де-факто, фактически контролирует часть территории Украины, это должно быть действительное признание [контроля территорий], а не политическое признание с юридической точки зрения», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, «несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.

