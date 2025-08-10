Ричмонд
Мерц напомнил Трампу о просьбах ужесточить санкции против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель просит президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России.

Источник: Газета.Ру

По его словам, американская сторона объявила о санкциях, однако они еще не вступили в силу.

«Я уже несколько недель призываю президента США сделать это», — заявил Мерц.

Канцлер отметил, что Трамп готов предпринимать дальнейшие шаги, однако хочет предварительно поговорить с российским лидером.

До этого Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, объявит ли Вашингтон о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы.

Также американский лидер заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи с ним.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
