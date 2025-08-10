Мерц напомнил Трампу о просьбах ужесточить санкции против России

По его словам, американская сторона объявила о санкциях, однако они еще не вступили в силу.
«Я уже несколько недель призываю президента США сделать это», — заявил Мерц.
Канцлер отметил, что Трамп готов предпринимать дальнейшие шаги, однако хочет предварительно поговорить с российским лидером.
До этого Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, объявит ли Вашингтон о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы.
Также американский лидер заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи с ним.
