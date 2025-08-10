Американец попал в психиатрическую клинику после рекомендаций ChatGPT

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель США попал в психиатрическую больницу после общения с ChatGPT. Об инциденте сообщает издание Annals of Internal Medicine.
Заложником собственной доверчивости стал 60-летний мужчина, у которого ранее не было психиатрического или общемедицинского анамнеза. Он обратился в отделение неотложной помощи, где поделился мыслями о том, что сосед пытается его отравить. По представленным данным, его жизненно важные показатели и физикальное обследование, включая неврологическое, были в норме. Однако первичное лабораторное обследование выявило гиперхлоремию — повышенное содержание хлоридов в крови, одной из причин которого могло стать обезвоживание.
Для нормализации баланса и мониторинга электролитов пациента поместили в медицинское отделение с телеметрическим контролем. Мужчина проявлял особенную настороженность к воде. «При поступлении пациент рассказал, что соблюдал множество диетических ограничений и дистиллировал дома воду. Также было отмечено, что он испытывает сильную жажду, параноидально относится к предлагаемой ему воде. В течение первых суток после поступления у него усилилась паранойя, а также слуховые и зрительные галлюцинации, которые после попытки побега привели к принудительному психиатрическому лечению», — сообщает издание.
После улучшения состояния мужчина разъяснил, что однажды прочитал о негативном влиянии хлорида натрия (поваренной соли) на здоровье и нашел рекомендации, связанные с этим элементом в рационе. «Вдохновленный своим опытом изучения диетологии в колледже, он решил провести личный эксперимент по исключению хлорида из своего рациона. В течение трех месяцев заменял хлорид натрия бромидом натрия после консультации с ChatGPT. В интернете и прочитал, что хлорид можно заменить бромидом», — пояснил источник. -0-