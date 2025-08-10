Американец попал в психиатрическую клинику после рекомендаций ChatGPT

Заложником собственной доверчивости стал 60-летний мужчина, у которого ранее не было психиатрического или общемедицинского анамнеза. Он обратился в отделение неотложной помощи, где поделился мыслями о том, что сосед пытается его отравить. По представленным данным, его жизненно важные показатели и физикальное обследование, включая неврологическое, были в норме. Однако первичное лабораторное обследование выявило гиперхлоремию — повышенное содержание хлоридов в крови, одной из причин которого могло стать обезвоживание.