Орбан обратился к лидерам Европы в преддверии встречи Путина и Трампа

До этого Орбан призвал лидеров ведущих европейских стран, включая Францию и Германию, провести саммит России и ЕС после встречи Путина и Трампа на Аляске. Премьер-министр Венгрии отметил, что, если это необходимо, европейцы должны отправиться в Москву на переговоры. Орбан добавил, что Европа должна проявить инициативу в организации встречи с Россией на высшем уровне.