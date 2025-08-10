На юго-западе Франции введут максимальный уровень погодной опасности из-за жары

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальный уровень погодной опасности из-за жары будет введен в 12 департаментах на юго-западе Франции 11 августа, согласно информации Национальной метеорологической службы «Метео-Франс». Об этом сообщает РИА Новости.
В этот день в 12 департаментах ожидается красный уровень опасности, а в 41 департаменте — оранжевый. По данным карты на сайте службы, температура воздуха в некоторых районах красной зоны может превысить 40 градусов.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что на юге Франции в результате крупнейшего за 76 лет лесного пожара в департаменте Од было уничтожено до 900 га виноградников. -0-