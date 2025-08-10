В PAS нарастает пессимизм.
В рядах адептов режима PAS-Санду нарастают пессимистические настроения. Все чаще то от одного статусного запасовца, то от другого можно услышать: «Если власть поменяется, то евроинтеграция остановится, и нам придется уезжать из Молдовы».
Интересные люди: за первую четырехлетнюю каденцию их кумирки Санду из Молдовы уехало более четверти миллиона человек, но их это совершенно не беспокоило, а когда запахло жареным, и на горизонте замаячило поражение их власти, они вдруг начали переживать, что самим придется уезжать за границу — потому что «евроинтеграция остановится».
В отличие от Санду, которая придумала целый «декалог», согласно которому следует уничтожать ее оппонентов, эти самые оппоненты, после смены власти, не намерены мстить и уничтожать сандунистов просто так, только потому, что они не такие, как власть. Конституционные права будут распространяться и на них, в отличие от нынешних «хороших времен», когда Конституция разорвана в клочья, власть узурпирована, а правами и свободами пользуются только «хорошие люди» — сторонники PAS-Санду.
Самое нелепое в оправдании засандунистских фобий — это утверждение о том, что «евроинтеграция остановится».
Не может остановиться то, что никуда не движется.
Никто ни в какой ЕС Молдову брать не собирается. Это подтверждается и пакетным с Украиной характером «евроинтеграции», больше похожим на колодки на шее у рабов, и отсутствием у ЕС финансирования на присоединение Молдовы и Украины, как минимум, до 2034 года, и вообще всем опытом самого ЕС.
Евроинтеграция, как процесс «пользования девушкой» — такое непотребство могут и продолжить. Но вести эту наивную молдаванку в ЗАГС никто из брюссельских слюнявых стариков не собирается. Так что не надо «ля-ля» про «остановится».
Понятно опасение адептов этого режима лишиться финансирования от западных правительств. Но и тут возможен компромисс: надо будет просто зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов» и задекларировать источники доходов, чтобы все понимали, под чью дудку эти девки пляшут.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
