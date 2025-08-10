В отличие от Санду, которая придумала целый «декалог», согласно которому следует уничтожать ее оппонентов, эти самые оппоненты, после смены власти, не намерены мстить и уничтожать сандунистов просто так, только потому, что они не такие, как власть. Конституционные права будут распространяться и на них, в отличие от нынешних «хороших времен», когда Конституция разорвана в клочья, власть узурпирована, а правами и свободами пользуются только «хорошие люди» — сторонники PAS-Санду.