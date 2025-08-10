Трамп хочет завершить финансирование конфликта в Украине

Джей Ди Вэнс выразил общую с американским лидером позицию: «Президент и я хотим, чтобы США, мы покончили с финансированием войны в Украине». Он также обозначил цель на мирное урегулирование конфликта. «Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт», — подчеркнул он в интервью.