Трамп хочет завершить финансирование конфликта в Украине

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта в Украине, так как американцам надоело тратить на него свои налоги. Такую позицию выразил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.
Джей Ди Вэнс выразил общую с американским лидером позицию: «Президент и я хотим, чтобы США, мы покончили с финансированием войны в Украине». Он также обозначил цель на мирное урегулирование конфликта. «Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт», — подчеркнул он в интервью.
Вместе с тем спикер отметил, что Вашингтон не возражает, если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине. «Но сами финансировать это не будем», — заключил Джей Ди Вэнс. -0-