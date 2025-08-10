Ричмонд
В России нашли ошибку в словах Вэнса о компромиссном решении по Украине

Военный корреспондент Александр Коц указал на ошибку вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что можно найти компромиссное решение, с которым могут смириться и Россия, и Украина, учитывая текущую линию фронта, но обе стороны останутся недовольны.

Военный корреспондент Александр Коц указал на ошибку вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что можно найти компромиссное решение, с которым могут смириться и Россия, и Украина, учитывая текущую линию фронта, но обе стороны останутся недовольны. Об этом журналист написал в колонке для kp.ru.

По мнению репортера, Вэнс тут ошибся, так как для компромисса нужен тупик — когда обе конфликтующие стороны уперлись в стену.

Однако российские военные наступают, а Украина теряет город за городом, отметил военкор. Он добавил, что в клещах уже находятся Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров) и Константиновка в ДНР.

По словам Коца, речь не идет о компромиссе, а Россия должна остаться довольна итогом переговоров лидеров РФ и США на Аляске.

Ранее Вэнс заявил, что США стремятся урегулировать конфликт по текущей линии соприкосновения.

