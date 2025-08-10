Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X* прокомментировал заявление Владимира Зеленского об отказе Украины от территориальных уступок, отметив, что страна в любом случае утратит часть земель на востоке.
По мнению Эпископоса, Киев гарантированно потеряет эти территории в течение нескольких месяцев или даже раньше, если конфликт не прекратится. Эксперт подчеркнул, что такой сценарий является реалистичной оценкой возможного развития событий.
Накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию страны.
Однако западные аналитики считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске может обернуться поражением Украины.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.