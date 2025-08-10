Ричмонд
Эксперт Эпископос предрек Зеленскому потерю территорий на востоке Украины

По мнению Эпископоса, Киев гарантированно потеряет территории на востоке страны в течение нескольких месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X* прокомментировал заявление Владимира Зеленского об отказе Украины от территориальных уступок, отметив, что страна в любом случае утратит часть земель на востоке.

По мнению Эпископоса, Киев гарантированно потеряет эти территории в течение нескольких месяцев или даже раньше, если конфликт не прекратится. Эксперт подчеркнул, что такой сценарий является реалистичной оценкой возможного развития событий.

Накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию страны.

Однако западные аналитики считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске может обернуться поражением Украины.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

