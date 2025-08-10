Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об обмене территориями между РФ и Украиной

«В конечном итоге будут определённые обмены территориями», — подчеркнул он в эфире NBC, отметив, что это будет возможно «лишь после того, как Украине будут предоставлены гарантии безопасности».
Сенатор также упомянул, что президент США Дональд Трамп преследует цель полного завершения украинского конфликта.
Напомним, что Владимир Зеленский ранее заявлял о категорическом неприятии любых территориальных потерь в обмен на мир. При этом он апеллировал к Конституции Украины, которая, по его словам, делает такие уступки невозможными. Политолог указал, что отказ главы киевского режима от территориальных компромиссов не играет ему на руку.
