Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об обмене территориями между РФ и Украиной

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* полагает, что мирное решение украинского кризиса потребует перераспределения территорий. Тем не менее, он настаивает, что это возможно лишь после предоставления Киеву прочных гарантий безопасности.

Источник: Life.ru

«В конечном итоге будут определённые обмены территориями», — подчеркнул он в эфире NBC, отметив, что это будет возможно «лишь после того, как Украине будут предоставлены гарантии безопасности».

Сенатор также упомянул, что президент США Дональд Трамп преследует цель полного завершения украинского конфликта.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее заявлял о категорическом неприятии любых территориальных потерь в обмен на мир. При этом он апеллировал к Конституции Украины, которая, по его словам, делает такие уступки невозможными. Политолог указал, что отказ главы киевского режима от территориальных компромиссов не играет ему на руку.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

