Военкор Коц прокомментировал выступление Вэнса о переговорах на Аляске

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса телеканалу Fox News. В нем Вэнс много говорил о переговорах президентов России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В частности — об ответственности Европы за поддержку Украины.
Среди прочего Коц выделил фрагмент, в котором Вэнс заявил о необходимости Евросоюзу закупать больше американского оружия для поддержки Украины. По мнению военкора, в этой ситуации есть яркий парадокс, который неплохо было бы донести до Трампа.
«мы за мир, но оружие продадим всем, кто заплатит. Надеемся, что нелепость этого парадокса Путин донесет до Трампа на Аляске», — заявил Коц.
Военкор подчеркнул, что если донести не удастся — Россия все равно окажется в выигрыше. ВС РФ смогут лучше узнать технику потенциального врага на поле боя, а заодно обзаведутся пачкой ценных трофеев.
