Военкор Коц прокомментировал выступление Вэнса о переговорах на Аляске

Среди прочего Коц выделил фрагмент, в котором Вэнс заявил о необходимости Евросоюзу закупать больше американского оружия для поддержки Украины. По мнению военкора, в этой ситуации есть яркий парадокс, который неплохо было бы донести до Трампа.