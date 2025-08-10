«Нужно сделать только одно»: Орбан обратился к лидерам ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа

«Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому в следующую пятницу проведёт переговоры с Путиным. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. Они упустили возможность [достижения] мира, но теперь могут исправить ситуацию. Им нужно сделать только одно — поддержать Трампа. Надеюсь, они не промахнутся», — написал Орбан в соцсети Х.