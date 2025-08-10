Иран проведет переговоры с замгендиректора МАГАТЭ 11 августа

Переговоры властей Тегерана с заместителем гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по новым формам взаимодействия состоятся 11 августа, сообщил глава иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи.
«Завтра мы проведем переговоры с заместителем господина Гросси, генсекретаря МАГАТЭ, по вопросу новых форм (работы. — Прим. ред.)», — цитирует его слова агентство IRNA.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить технические консультации. МАГАТЭ настаивает на возвращении в Иран своих инспекторов, отметил он.
