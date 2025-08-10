Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран проведет переговоры с замгендиректора МАГАТЭ 11 августа

Стороны обсудят новые формы взаимодействия.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры властей Тегерана с заместителем гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по новым формам взаимодействия состоятся 11 августа, сообщил глава иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи.

«Завтра мы проведем переговоры с заместителем господина Гросси, генсекретаря МАГАТЭ, по вопросу новых форм (работы. — Прим. ред.)», — цитирует его слова агентство IRNA.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить технические консультации. МАГАТЭ настаивает на возвращении в Иран своих инспекторов, отметил он.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше