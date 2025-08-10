Ричмонд
Мерц поделился своими ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц надеется, что на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске будет достигнут прорыв по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня, — сказал политик в интервью телеканалу ARD. — И чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине».

Он также выразил надежду на то, что во встрече на высшем уровне 15 августа будет участвовать Владимир Зеленский.

По словам Мерца, невозможно принять, чтобы «через головы европейцев и через голову Украины» решались территориальные вопросы между РФ и США.

Читайте также: Рютте высказался о поставках оружия Украине в зависимости от саммита РФ и США.

