Россия осудила решение Нетаньяху установить полный контроль над Газой

Российская сторона также выразила обеспокоенность тем, что расширение военной операции и введение израильских войск могут привести к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации в Газе. По оценке Полянского, новые масштабные силовые операции чреваты массовыми перемещениями, увеличением числа жертв среди гражданского населения и ростом кровопролития. Он отметил, что методы распределения гуманитарной помощи со стороны Израиля противоречат нормам международного гуманитарного права и приводят к гибели мирных жителей.