Вэнс: Трамп хочет, чтобы США отказались от финансирования конфликта на Украине

«Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: “Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться”. Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.