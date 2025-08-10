Карасин: ЕС и Киев пытаются создать шум перед встречей Путина и Трампа

Евросоюз (ЕС) и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, они пытаются создать как можно больше шума накануне встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
В Кремле и Белом доме ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
«И вновь к встрече на Аляске. Вокруг нее уже закружился хоровод суждений и призывов. Уверен, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. “Коалиция желающих” быстро превратилась в “союз нежелающих”», — написал Карасин в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Кая Каллас созывает встречу глав МИД ЕС в связи с саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава дипслужбы ЕС намерена потребовать учета интересов Брюсселя и Киева.