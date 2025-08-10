Ричмонд
Генсек НАТО гарантировал поставки оружия Киеву независимо от итогов саммита РФ и США

НАТО продолжит военные поставки Украине независимо от итогов переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Данное заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью ABC News.

Источник: Life.ru

«Абсолютно верно, они продолжатся», — отметил Рютте.

Он уточнил, что альянс уже сформировал первые два пакета помощи, обязательства по которым взяли Нидерланды и скандинавские страны. Как сообщает ABC News, Рютте также пообещал новые объявления по этому вопросу в ближайшие дни и недели.

Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.

