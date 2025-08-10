Ричмонд
Сенатор США Грэм пожелал Украине обменяться территорией

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), представляющий Южную Каролину и внесенный в российский перечень террористов и экстремистов, заявил, что урегулирование конфликта на Украине может включать обмен территориями. Об этом сообщает агентство Reuters 10 августа 2025 года.

«В конечном итоге будут определенные обмены территориями», — отметил сенатор. Про какие территории идет речь, он не уточнил.

Кроме того, Грэм подчеркнул, что цель бывшего президента США Дональда Трампа — добиться окончательного завершения украинского конфликта. Сенатор отметил, что подход Трампа к урегулированию ситуации нацелен на достижение долгосрочного мира в регионе.

Ранее Линдси Грэм уже подчеркивал различия в подходах США и Европы к использованию замороженных российских активов, выступая за более жесткие меры давления на Россию. Кроме того, в последнее время в американской политике наблюдается изменение позиции Дональда Трампа: от дистанцирования от конфликта он перешел к рассмотрению новых санкций и увеличению военной поддержки Украины.

*Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

