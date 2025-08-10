Сенатор США Грэм пожелал Украине обменяться территорией

Ранее Линдси Грэм уже подчеркивал различия в подходах США и Европы к использованию замороженных российских активов, выступая за более жесткие меры давления на Россию. Кроме того, в последнее время в американской политике наблюдается изменение позиции Дональда Трампа: от дистанцирования от конфликта он перешел к рассмотрению новых санкций и увеличению военной поддержки Украины.