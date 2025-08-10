Ричмонд
В России неожиданно отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Киеву

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято.

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Репортер прокомментировал сообщения о якобы планах Баку снять эмбарго на военную помощь Киеву в случае, если Россия продолжит наносить удары по энергообъектам на Украине, связанным с Азербайджаном.

Репортер отметил, что Баку, по данным целого ряда источников, уже разворачивает производство 122- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину.

По мнению журналиста, решение об этом в любом случае принято.

Вопрос, по словам Котенка, лишь в том, каким образом Азербайджан будет поставлять оружие на Украину: открыто и напрямую, или через цепочку посредников и подставных фирм.

Ранее военный корреспондент Александр Коц указал на ошибку вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что можно найти компромиссное решение, с которым могут смириться и Россия, и Украина, учитывая текущую линию фронта, но обе стороны останутся недовольны.

