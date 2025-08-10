В России неожиданно отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Киеву

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Репортер прокомментировал сообщения о якобы планах Баку снять эмбарго на военную помощь Киеву в случае, если Россия продолжит наносить удары по энергообъектам на Украине, связанным с Азербайджаном.
Репортер отметил, что Баку, по данным целого ряда источников, уже разворачивает производство 122- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину.
По мнению журналиста, решение об этом в любом случае принято.
Вопрос, по словам Котенка, лишь в том, каким образом Азербайджан будет поставлять оружие на Украину: открыто и напрямую, или через цепочку посредников и подставных фирм.
Ранее военный корреспондент Александр Коц указал на ошибку вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что можно найти компромиссное решение, с которым могут смириться и Россия, и Украина, учитывая текущую линию фронта, но обе стороны останутся недовольны.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.