Bloomberg рассказало о срочном желании ЕС провести переговоры с Трампом

Европейские лидеры, как передает агентство Блумберг, хотят провести переговоры с американским президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
«Европейские страны стремятся поговорить с Трампом, — передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. — Перед запланированной встречей на Аляске с российским лидером Путиным».
«Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы», — утверждается в публикации.
