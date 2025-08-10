Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg рассказало о срочном желании ЕС провести переговоры с Трампом

Европейские лидеры, как передает агентство Блумберг, хотят провести переговоры с американским президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Европейские лидеры, как передает агентство Блумберг, хотят провести переговоры с американским президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

«Европейские страны стремятся поговорить с Трампом, — передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. — Перед запланированной встречей на Аляске с российским лидером Путиным».

«Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы», — утверждается в публикации.

Читайте также: Мерц поделился своими ожиданиями от встречи Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше