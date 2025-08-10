Ричмонд
В Нигерии вооруженные люди убили 11 членов сил самообороны и двух полицейских

Большое количество нападавших атаковало деревню Адабка в округе Буккуюм в пятницу и похитило нескольких жителей. Они открыли огонь по силовикам, которые пытались освободить похищенных. В результате нападения погибли 13 человек, среди которых были 11 дружинников и двое полицейских.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные люди в штате Замфара на северо-западе Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских, устроив засаду. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства Франс Пресс, большое количество нападавших атаковало деревню Адабка в округе Буккуюм в пятницу и похитило нескольких жителей. Они открыли огонь по силовикам, которые пытались освободить похищенных. В результате нападения погибли 13 человек, среди которых были 11 дружинников и двое полицейских.

Отдаленные сельские районы штата Замфара нередко становятся жертвами насилия со стороны банд, занимающихся похищениями людей для выкупа и грабежами деревень. -0-