В Нигерии вооруженные люди убили 11 членов сил самообороны и двух полицейских

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные люди в штате Замфара на северо-западе Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских, устроив засаду. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства Франс Пресс, большое количество нападавших атаковало деревню Адабка в округе Буккуюм в пятницу и похитило нескольких жителей. Они открыли огонь по силовикам, которые пытались освободить похищенных. В результате нападения погибли 13 человек, среди которых были 11 дружинников и двое полицейских.
Отдаленные сельские районы штата Замфара нередко становятся жертвами насилия со стороны банд, занимающихся похищениями людей для выкупа и грабежами деревень. -0-