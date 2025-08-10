По информации из сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции на 10 августа, украинские вооруженные силы понесли следующие потери: на направлении «Север» потери составили до 190 военнослужащих, на направлении «Запад» — более 240, на Южном направлении — свыше 215, в зоне ответственности группы войск «Центр» — до 400, в районе действий группировки «Восток» — до 245, и в районе реки Днепр — до 85 человек.