Стало известно об активном процессе согласования территорий для обмена

Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что процесс согласования территорий, которые могут быть обменяны, уже активно идет между США и Россией. Об этом он высказался в эфире CNN.
По словам дипломата, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идут переговоры о том, какие земли на Украине могут пойти на обмен. При этом мнение Владимира Зеленского по этому вопросу не учитывается.
Уитакер заявил, что технические команды ведут переговоры, и это «хорошие новости».
Он отметил, что технические эксперты сейчас должны набросать сделку на бумагу.
Также чиновник добавил, что слышал комментарии Зеленского против такого обмена, но США считают, что военный конфликт должен закончиться.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, как Вашингтон видит мирный договор между Россией и Украиной. По словам политика, США стремятся урегулировать конфликт по текущей линии соприкосновения.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.