Трамп сообщил о планах убрать бездомных с улиц Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о планах убрать бездомных с улиц Вашингтона. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Завтра в Белом доме пройдет пресс-конференция. Я хочу сделать нашу столицу более безопасной и красивой, чем она когда-либо была. Бездомным нужно уехать немедленно. Мы предоставим им места для проживания, но далеко от столицы», — отметил он.
Трамп также сопроводил свой пост фотографиями мусора на улицах Вашингтона, палатками бездомных в скверах и парках города.
