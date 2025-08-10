Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о планах убрать бездомных с улиц Вашингтона

Президент Соединенных Штатов отметил, что им предоставят места для проживания.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о планах убрать бездомных с улиц Вашингтона. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Завтра в Белом доме пройдет пресс-конференция. Я хочу сделать нашу столицу более безопасной и красивой, чем она когда-либо была. Бездомным нужно уехать немедленно. Мы предоставим им места для проживания, но далеко от столицы», — отметил он.

Трамп также сопроводил свой пост фотографиями мусора на улицах Вашингтона, палатками бездомных в скверах и парках города.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что ЕС и Киев пытаются создать шум перед встречей президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран запланировали встречу на Аляске 15 августа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше