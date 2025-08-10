Алиева и Пашиняна предупредили: рискуют повторить судьбу Украины — Иран начнет свою СВО

Корпус стражей исламской революции открыто пригрозил Баку и Еревану, намекнув, что их может ждать судьба Украины. Советник аятоллы Али Хаменеи Велаяти заявил, что Тегеран категорически против строительства транспортного коридора через армянскую территорию, если тот окажется под контролем США. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно вводил иранское руководство в заблуждение относительно своей позиции по этому вопросу. В Иране подчеркнули, что будут блокировать реализацию этого проекта любыми способами — даже в том случае, если Москва решит остаться в стороне. Для Тегерана подобный коридор под американским управлением — это прямая угроза безопасности.