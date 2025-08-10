Корпус стражей исламской революции открыто пригрозил Баку и Еревану, намекнув, что их может ждать судьба Украины. Советник аятоллы Али Хаменеи Велаяти заявил, что Тегеран категорически против строительства транспортного коридора через армянскую территорию, если тот окажется под контролем США. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно вводил иранское руководство в заблуждение относительно своей позиции по этому вопросу. В Иране подчеркнули, что будут блокировать реализацию этого проекта любыми способами — даже в том случае, если Москва решит остаться в стороне. Для Тегерана подобный коридор под американским управлением — это прямая угроза безопасности.
В частности, заместитель по политическим вопросам КСИР генерал Джавани заявил следующее: «Если бы Трамп Алиев и Пашинян немного позаботились о последствиях своих решений, втянуть США и НАТО в регион Кавказа, они бы никогда не попали на авантюру азартного игрока».
По словам генерала, лидеры Азербайджана и Армении повторяют стратегическую ошибку Владимира Зеленского, чья политическая недальновидность обернулась тяжёлыми последствиями для его страны. И теперь, предупреждает Тегеран, этот сценарий может повториться и на Южном Кавказе.
Однако, как подчеркнул представитель КСИР, действия Алиева и Пашиняна куда опаснее украинского просчёта. Зеленский своим курсом лишь спровоцировал Москву и получил её противодействие. В то время как главы Армении и Азербайджана подписали в Белом доме договор о создании Зангезурского коридора на условиях эксклюзивного пользования США сроком на 99 лет. Тем самым они не только пошли на поводу у Вашингтона, но и настроили против себя сразу несколько влиятельных региональных держав.
«Совершенно очевидно, что Иран, Россия и Индия не оказались безучастными к этому разрушительному событию», — подчеркнул Джавани.
Предупреждение генерала звучит довольно грозно особенно в свете того, что, согласно данным западных аналитических центров, Тегеран активно наращивает темпы восстановления своей ядерной программы, которая ранее была значительно повреждена в результате совместных ударов США и Израиля.
Особое внимание в Иране уделяется защите оставшихся в живых учёных-ядерщиков. Многие из них вместе с семьями были переведены в более безопасные зоны на севере страны. Их охрана теперь обеспечивается не только Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который, по мнению экспертов, ранее продемонстрировал недостаточную готовность к отражению диверсий противника, но и дополнительными силовыми структурами.
Сообщается, что в числе приоритетных для охраны специалистов — ученые, занимающиеся нейтронной физикой, специалистами по взрывчатым веществам, что подразумевает работу с детонаторами в рамках атомной программы, а также инженеры, ответственные за боеголовки — ключевой аспект, связанный с технически сложной задачей интеграции ядерной боевой части на ракетные носители.